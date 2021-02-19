Лавров: ЕС санкциями против России пытается самоутвердиться

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что главная цель санкций ЕС в отношении России заключается не в ухудшении отношений, а в желании европейских государств самоутвердиться.
Лавров: ЕС санкциями против России пытается самоутвердиться
  • РИА Новости

«Всегда можно что-то определить как предлог, чтобы перевести отношения в нужное тебе русло. Здесь не то что они хотят ухудшать отношения. Я не думаю, что это их главная цель. Они хотят самоутвердиться. Они сейчас начинают действовать так же, как США, в том числе проявляют менталитет исключительной когорты государств», — заявил он в интервью РБК-ТВ.

Лавров также отметил, что утаивание от российской стороны фактов, которые могли бы подтвердить выдвигаемые против Москвы обвинения, началось задолго до украинского кризиса.

Также Лавров, комментируя риторику американских политических кругов по отношению к России, заявил, что внутренняя политика США обострилась до предела, в ней присутствуют «ковбойские разборки».

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