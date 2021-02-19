Лавров: внутренняя политика США обострилась до предела

Короткая ссылка
Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя риторику американских политических кругов по отношению к России, заявил, что внутренняя политика США обострилась до предела, в ней присутствуют «ковбойские разборки»
Лавров: внутренняя политика США обострилась до предела
  • РИА Новости

«Ковбойские разборки» «кто круче» тоже там присутствуют. Но это нормальное проявление американской политики, особенно сейчас. Она обострилась до предела в своих противоречиях между либералами, которые думали, что это уже неостановимая тенденция. Вдруг пришёл Дональд Трамп, не сильно жаловавший либеральные принципы и подходы, старался больше думать о коренных интересах тех, кто основал Америку, приехал туда (она всегда была страной эмигрантов) и принял её законы. Вот о чем идёт спор: сохраняется ли лояльность государству, которое тебя приняло, или ты хочешь размывать его принципы?» — заявил Лавров в интервью РБК-ТВ.

Он отметил, что «Джо Байден и его люди не просто заявляли, что это мягкотелость, постоянные заигрывания, а то и вообще — работа на российскую разведку».

«Дональд Трамп говорил, что он самый жёсткий по отношению к России. Он сказал, что ему нравится Владимир Путин, но ввёл больше санкций, чем все его предшественники вместе взятые», — добавил Лавров.

Также Лавров заявил, что для любого уважающего закон человека вопрос «Северного потока — 2» закрыт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить