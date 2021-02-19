Лавров: внутренняя политика США обострилась до предела

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя риторику американских политических кругов по отношению к России, заявил, что внутренняя политика США обострилась до предела, в ней присутствуют «ковбойские разборки»

«Ковбойские разборки» «кто круче» тоже там присутствуют. Но это нормальное проявление американской политики, особенно сейчас. Она обострилась до предела в своих противоречиях между либералами, которые думали, что это уже неостановимая тенденция. Вдруг пришёл Дональд Трамп, не сильно жаловавший либеральные принципы и подходы, старался больше думать о коренных интересах тех, кто основал Америку, приехал туда (она всегда была страной эмигрантов) и принял её законы. Вот о чем идёт спор: сохраняется ли лояльность государству, которое тебя приняло, или ты хочешь размывать его принципы?» — заявил Лавров в интервью РБК-ТВ.

Он отметил, что «Джо Байден и его люди не просто заявляли, что это мягкотелость, постоянные заигрывания, а то и вообще — работа на российскую разведку».

«Дональд Трамп говорил, что он самый жёсткий по отношению к России. Он сказал, что ему нравится Владимир Путин, но ввёл больше санкций, чем все его предшественники вместе взятые», — добавил Лавров.

Также Лавров заявил, что для любого уважающего закон человека вопрос «Северного потока — 2» закрыт.