Лавров: для уважающих закон людей вопрос «Северного потока — 2» закрыт

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Для любого уважающего закон человека вопрос «Северного потока — 2» закрыт, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК.
Лавров: для уважающих закон людей вопрос «Северного потока — 2» закрыт
  • © Tobias SCHWARZ
  • AFP

«Мы оказались в положении страны, которая абсолютно, на 100%, выполняет свои договорные обязательства. Нынешняя ситуация в решающей степени была создана в результате очередного решения того, что мы называем Евросоюзом, — решения, которое убедительнейшим образом показывает, что это за образование», — сказал Лавров.

Министр напомнил, что когда поляки попытались затормозить «Северный поток — 2», то было заказано официальное мнение юридической службы Еврокомиссии.

Ведомство предъявило документ, в котором «чёрным по белому» было написано, что «проект инвестиционный и был начат задолго до того, как были внесены изменения в газовую директиву Евросоюза, в третий энергетический пакет».

«Всё, точка, вопрос закрыт. Для любого уважающего закон человека», — пояснил он.

После этого ЕК начала действовать в обратном направлении, отметил Лавров.

«Еврокомиссия взяла это заключение и стала проводить свои внутренние квазиправовые процедуры, по итогам которых было сказано: «Нет, знаете, он (проект газопровода. — RT) действительно был начат задолго до того, но он подпадает под третий энергопакет и под газовую директиву». Вот какого качества у нас партнёр по этим якобы отношениям», — сказал глава МИД России.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что считает расхождения стран Запада, в том числе с США, по «Северному потоку — 2» не такими большими.

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