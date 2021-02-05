Меркель прокомментировала расхождения Запада по «Северному потоку — 2»

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что считает расхождения стран Запада, в том числе с США, по проекту «Северный поток — 2» не такими большими.
Меркель прокомментировала расхождения Запада по «Северному потоку — 2»
  • Reuters

«Что касается «Северного потока — 2», то мы часто говорили о том, что, с одной стороны, это экономический проект, с другой стороны, у него есть политические последствия, и это играет большую роль в трансатлантических отношениях», — приводит её слова РИА Новости.

Меркель отметила, что в ЕС были выработаны определённые механизмы, в частности Третий энергетический проект, «чтобы не оказаться в односторонней зависимости».

Она подчеркнула, что считает экстерриториальные санкции «не лучшим путём» урегулирования.

«Я всегда это говорила, поэтому, возможно, расхождения не являются настолько серьёзными, какими они кажутся. Но это противоречивый проект, который будет обсуждаться в Европе, это очевидно», — сказала канцлер.

По её мнению, общее решение найти удастся.

Ранее в бундестаге призвали ЕС, Россию и США согласовать мораторий на строительство газопровода для проведения переговоров, направленных на то, чтобы убедиться, что проект не станет «геополитическим оружием».

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