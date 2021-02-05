В бундестаге призвали ввести мораторий на строительство «Северного потока — 2»
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- AFP
«Возможно, это могло бы выглядеть следующим образом: ЕС, Россия и США договариваются о моратории на строительство, но на этот раз не в качестве санкции, а в качестве паузы для начала переговоров с целью рассеять самое большое беспокойство Запада, которое состоит в том, что этот трубопровод будет использоваться как геополитическое оружие против восточноевропейских стран», — сказал он в интервью Deutschlandfunk.
По его словам, это ключевой момент.
В начале февраля газета Handelsblatt сообщила, что США заявили о готовности начать диалог о снятии санкций с «Северного потока — 2».
По данным издания, условием для этого является представление Берлином предложений, которые устранят опасения американской стороны относительно проекта.
Позднее министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что намерен обсудить с коллегами из США ситуацию с «Северным потоком — 2».
Как отметили в МИД России, газопровод будет функционировать, поскольку российская сторона планирует продавать газ на основе коммерческих контрактов.