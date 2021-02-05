В бундестаге призвали ввести мораторий на строительство «Северного потока — 2»

ЕС, России и США нужно согласовать мораторий на строительство газопровода «Северный поток — 2» для проведения переговоров, направленных на то, чтобы убедиться, что проект не станет «геополитическим оружием». Об этом заявил глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген.

«Возможно, это могло бы выглядеть следующим образом: ЕС, Россия и США договариваются о моратории на строительство, но на этот раз не в качестве санкции, а в качестве паузы для начала переговоров с целью рассеять самое большое беспокойство Запада, которое состоит в том, что этот трубопровод будет использоваться как геополитическое оружие против восточноевропейских стран», — сказал он в интервью Deutschlandfunk.

По его словам, это ключевой момент.

В начале февраля газета Handelsblatt сообщила, что США заявили о готовности начать диалог о снятии санкций с «Северного потока — 2».

По данным издания, условием для этого является представление Берлином предложений, которые устранят опасения американской стороны относительно проекта.

Позднее министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что намерен обсудить с коллегами из США ситуацию с «Северным потоком — 2».

Как отметили в МИД России, газопровод будет функционировать, поскольку российская сторона планирует продавать газ на основе коммерческих контрактов.