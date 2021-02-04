В МИД России прокомментировали ситуацию с «Северным потоком — 2»

Газопровод «Северный поток — 2» будет функционировать, поскольку Россия планирует продавать газ на основе коммерческих контрактов. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

«Понятно, что европейские компании, участвующие в проекте, боятся попасть под вторичные санкции США. Но функционировать проект будет, потому что мы будем продавать газ на основе коммерческих контрактов», — сказал дипломат Интерфаксу.

По его словам, если уйти от «санкционных деталей», в данной ситуации речь идёт «о способности европейцев противостоять давлению США».

«Проявят они политическую волю и заявят о неприемлемости диктата со стороны Вашингтона в том, что касается их энергетических потребностей и способов их удовлетворения, — то тогда «Северный поток» реально станет одной из опор энергетической безопасности Европы», — добавил он.

Ранее в Берлине заявляли, что с приходом к власти в США новой администрации ФРГ не будет менять позицию по «Северному потоку — 2».

Как отмечали в Госдепе, США продолжат следить за ситуацией с завершением строительства газопровода и при необходимости рассмотрят вопрос введения санкций.