Reuters: главы МИД ЕС договорились подготовить санкции против России

Главы МИД стран Евросоюза согласились подготовить санкции против четырёх россиян, сообщает Reuters со ссылкой на трёх европейских дипломатов.

Как пишет агентство, министры достигли согласия в том, чтобы «направить сигнал» России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. Имена людей, которые могут попасть в санкционные списки, не называются.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что главная цель санкций ЕС в отношении России заключается не в ухудшении отношений, а в желании европейских государств самоутвердиться.

Его австрийский коллега Александер Шалленберг выразил мнение, что Евросоюзу не стоит «рубить сук, на котором ЕС сидит» в вопросе введения санкций в отношении России.