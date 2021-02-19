В Кремле прокомментировали возможность новых санкций против России

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал возможность новых санкций против России.
В Кремле прокомментировали возможность новых санкций против России
  • РИА Новости

«Мы всё-таки надеемся, что, скажем так, здравое видение ситуации возобладает у наших собеседников и мы не будем дальше идти по дороге вот этого санкционного давления, которое на самом деле уже неоднократно продемонстрировало свою неэффективность», — сказал Песков.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что администрация президента США Джо Байдена представит доклад по дополнительным санкциям в отношении газопровода «Северный поток — 2» в пятницу, 19 февраля.

18 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве «не стоит париться по поводу санкций». По его словам, Россия и Белоруссия могут «всё просчитать и полностью себя обеспечить».

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