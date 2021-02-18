Лукашенко заявил, что Москве и Минску не стоит «париться» из-за санкций

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве «не стоит париться по поводу санкций».

«Россию, так же как и нас, все пытаются напугать некими санкциями. Я из советского времени. Знаю, что такое госплан, как планировалось. Я так прикинул — боже мой, чего мы трепещем и паримся? Мы можем всё просчитать и полностью себя обеспечить», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

По его словам, это касается всего — «за исключением некоторых деталей».

«Так мы в течение 3—5 лет и детали те произведём в Белоруссии и России. У нас такой научный потенциал!» — отметил он.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия «не рухнет на колени» в условиях неопределённости, которая существует в мире на фоне пандемии коронавирусной инфекции, а также из-за внутреннего и внешнего давления.