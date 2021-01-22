Лукашенко: Белоруссия «не рухнет на колени» в период неопределённости

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Белоруссия «не рухнет на колени» в условиях неопределённости, которая существует в мире на фоне пандемии коронавирусной инфекции, а также из-за внутреннего и внешнего давления, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Лукашенко: Белоруссия «не рухнет на колени» в период неопределённости
  • РИА Новости

Об этом, как передаёт его пресс-служба, Лукашенко сказал во время встречи с председателем Могилёвского облисполкома Леонидом Зайцем, который докладывал о развитии региона.

«Определённостей никаких нет: мы не знаем, как будет развиваться мировая экономика (очень большое падение), как будет развиваться пандемия, которая влияет не только на умы людей, но и на экономику, как в мире пойдут глобальные процессы. Вы видите, какая турбулентность даже в оплоте демократии», — отметил белорусский лидер, добавив, что 2021 год — особенный и это нужно учитывать.

В связи с этим он призвал мобилизовать всё, что есть, и «браться за что-то новое».

«И ограниченность средств, и определённое давление со всех сторон: изнутри, извне. Мы, конечно, на колени не рухнем (это однозначно), но в развитии мы это должны учитывать», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия способна проводить независимую политику, несмотря на свои размеры.

Он также выразил мнение, что вводящие санкции против белорусской стороны пытаются удушить экономику страны.

В июле Лукашенко отмечал, что белорусы «никогда не встают на колени» перед вызовами времени.

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