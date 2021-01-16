Лукашенко рассказал о независимой политике Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская сторона способна проводить независимую политику, несмотря на свои размеры.

Об этом сообщает БЕЛТА.

«В 2020 году нам фактически объявили войну. И развязана она была не против президента, госслужащих, силовых структур, а против сильного государства в целом. Государства, которое, несмотря на скромное место на карте мира, может позволить себе проводить независимую внешнюю и внутреннюю политику», — отметил он.

Как добавил Лукашенко, суверенитет страны немыслим без сильной власти.

«А сильная власть — это не один человек. Это нация, готовая сплотиться, когда государство находится под ударом. Мы выстояли, потому что были едины в стремлении сохранить мир и историческую правду, свой уклад жизни и менталитет», — заявил президент.

Ранее Лукашенко объяснил затянувшиеся протесты в Белоруссии закрытыми границами.