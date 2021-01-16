Лукашенко объяснил затянувшиеся протесты в Белоруссии

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Протестные акции в Белоруссии затянулись в связи с закрытыми из-за пандемии коронавируса границами, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Лукашенко объяснил затянувшиеся протесты в Белоруссии
  • РИА Новости

Фрагмент его интервью опубликован в Telegram-канале Наили Аскер-заде.

«Ничего чрезвычайного, если можно так выразиться, по сравнению с предыдущими итогами выборов не произошло. Единственное, что по времени растянулось. Почему? Потому что даже вы закрыли от нас границу», — отметил Лукашенко.

Он также заявил, что на протесты в Белоруссии в последнее время «ходили по 10—12 тыс.», а Telegram-каналы показывали до 200 тыс. участников.

В конце декабря 2020 года бывший кандидат в президенты страны Светлана Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии «не сдулись» — они меняют свою форму.

Лукашенко, в свою очередь, предупредил участников протестов о недопустимости пересечения красной черты и заявил, что в случае нарушения ими закона и порядка последует ответная реакция со стороны власти.

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