Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии «не сдулись»

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Протесты в Белоруссии «не сдулись», они меняют свою форму. Об этом заявила бывший кандидат в президенты страны Светлана Тихановская во время онлайн-конференции для журналистов.
Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии «не сдулись»
  • Reuters

«Важно, чтобы мирные протесты продолжались в любой форме. Это могут быть акции, районные шествия, флешмобы, всякого рода перфомансы. Нам не нужно давать возможность ни режиму, ни ещё кому-то говорить, что протесты сдулись, потому что это не так. Они, возможно, меняют форму. Это нормально», — цитирует РИА Новости Тихановскую.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что сидящие за рубежом «змагары» продолжают изобретать «новые козни» против Белоруссии

В начале октября Лукашенко заявил, что уличные протесты в стране «сдулись».

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