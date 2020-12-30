Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии «не сдулись»
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«Важно, чтобы мирные протесты продолжались в любой форме. Это могут быть акции, районные шествия, флешмобы, всякого рода перфомансы. Нам не нужно давать возможность ни режиму, ни ещё кому-то говорить, что протесты сдулись, потому что это не так. Они, возможно, меняют форму. Это нормально», — цитирует РИА Новости Тихановскую.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что сидящие за рубежом «змагары» продолжают изобретать «новые козни» против Белоруссии.
В начале октября Лукашенко заявил, что уличные протесты в стране «сдулись».