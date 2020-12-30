Лукашенко заявил, что против Белоруссии «изобретают новые козни»
- © РИА Новости
Как отметил Лукашенко, в Белоруссии «не прошли» мятеж, блицкриг или цветная революция.
«Поэтому сидящие в тёплых зарубежных кабинетах неудавшиеся «змагары» продолжают изобретать всё новые козни против нашего государства, как они говорят, «во благо белорусского народа», — цитирует БЕЛТА главу государства.
По его словам, у этих людей «свои специфические представления и понимание политики».
В начале декабря Лукашенко заявил, что из-за внешнего вмешательства в дела Белоруссии республика столкнулась с угрозой своей целостности.