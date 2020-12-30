Лукашенко заявил, что против Белоруссии «изобретают новые козни»

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Сидящие за рубежом «змагары» продолжают изобретать «новые козни» против Белоруссии. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, выступая при посещении ОМОНа ГУВД Мингорисполкома.
Лукашенко заявил, что против Белоруссии «изобретают новые козни»
  • © РИА Новости

Как отметил Лукашенко, в Белоруссии «не прошли» мятеж, блицкриг или цветная революция.

«Поэтому сидящие в тёплых зарубежных кабинетах неудавшиеся «змагары» продолжают изобретать всё новые козни против нашего государства, как они говорят, «во благо белорусского народа», — цитирует БЕЛТА главу государства.

По его словам, у этих людей «свои специфические представления и понимание политики».

В начале декабря Лукашенко заявил, что из-за внешнего вмешательства в дела Белоруссии республика столкнулась с угрозой своей целостности.

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