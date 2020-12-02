Лукашенко заявил об угрозе целостности Белоруссии

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из-за внешнего вмешательства в дела страны республика столкнулась с угрозой своей целостности.
Лукашенко заявил об угрозе целостности Белоруссии
  • РИА Новости

Об этом он заявил, выступая на саммите ОДКБ.

«Белоруссия в 2020 году испытывает откровенное вмешательство во внутренние дела, в том числе через провоцирование гражданского недовольства… На кону стояли и до сих пор стоят гражданский мир и целостность нашей Белоруссии», — цитирует его ТАСС.

По его словам, белорусской стороне предлагают поменять власть, а также социальные ориентиры, иначе страну угрожают «задавить санкциями».

«Притом нам предлагают поменять власть, законы и социальное ориентирование с особой формой циничности. Уже даже не прячутся эти предложения за какие-то дипломатические формулировки», — подчеркнул он.

Ранее глава белорусского МИД Владимир Макей рассказал, что может произойти в случае революции в республике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить