Глава МИД Белоруссии назвал последствия в случае революции в стране

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Глава белорусского МИД Владимир Макей в интервью телеканалу «Беларусь 1» рассказал о возможных последствиях в случае революции в республике.
Глава МИД Белоруссии назвал последствия в случае революции в стране
  • © РИА Новости / Руслан Кривобок

«Революция принесёт лишь хаос и анархию. И эти хаос и анархия погубят и государство, и общество. Нам придётся тогда действительно начинать с нуля», — цитирует его РИА Новости.

Макей добавил, что поддерживает перемены, но не «путём революции, уличного давления, шантажа, угроз».

«Моё глубокое убеждение: революция – это всегда смерть, кровь и слёзы. И мы это видим сейчас – к чему призывают эти революционеры: «давай убивать этих, давай заклеймим позором этих карателей» и так далее... А вы про государство, которое должно выстоять в этой турбулентной ситуации, думаете? Вы про народ думаете или считаете, что революция несёт лишь благо?» — заявил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что любая «цветная революция» делает государство слабее, а народ — беднее.

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