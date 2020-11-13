Лукашенко рассказал о последствиях «цветных революций»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, к чему в конечном итоге приводят «цветные революции».
Лукашенко рассказал о последствиях «цветных революций»
  • РИА Новости

«Любая «цветная революция» делает государство слабее, а народ — беднее. Нигде после этих мятежей люди лучше жить не стали», — цитирует его БЕЛТА.

Как подчеркнул президент Белоруссии, главным лекарством от подобного является «расширение и углубление наших связей, интеграции».

«Во всех форматах: двусторонних, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ. Прежде всего в сферах экономики, безопасности и человеческого общения», — отметил он.

По его словам, на постсоветском пространстве многие страны «прозрели и осознали, что в альтернативных интеграционных проектах нам отведена роль доноров сырья, дешёвой рабочей силы и рынка сбыта второстепенных товаров».

Ранее Лукашенко заявил, что «цветная революция» в Белоруссии не состоялась.

Позднее он также отметил, что никто не вправе делать Белоруссию «своим придатком».

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