Лукашенко: никто не вправе сделать нас своим придатком

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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что никто не вправе делать Белоруссию «своим придатком».
Лукашенко: никто не вправе сделать нас своим придатком
  • Reuters

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Запомните одно: везде хорошо, где нас нет. Второе: я хочу, чтобы вы жили на своей земле, а если и «под землёй», то в своём метро. И никто не вправе сделать нас своим придатком», — подчеркнул он.

Вместе с этим президент Белоруссии призвал граждан самостоятельно анализировать события в мире и стране.

«Я хочу, чтобы вы думали своей головой. Думайте, и если вы что-то говорите, то аргументируйте», — добавил Лукашенко. 

Соответствующее заявление глава Белоруссии сделал на церемонии открытия третьей линии минского метро.

Ранее Лукашенко заявил, что «цветная революция» в Белоруссии не состоялась.

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