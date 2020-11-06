Лукашенко: никто не вправе сделать нас своим придатком

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что никто не вправе делать Белоруссию «своим придатком».

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Запомните одно: везде хорошо, где нас нет. Второе: я хочу, чтобы вы жили на своей земле, а если и «под землёй», то в своём метро. И никто не вправе сделать нас своим придатком», — подчеркнул он.

Вместе с этим президент Белоруссии призвал граждан самостоятельно анализировать события в мире и стране.

«Я хочу, чтобы вы думали своей головой. Думайте, и если вы что-то говорите, то аргументируйте», — добавил Лукашенко.

Соответствующее заявление глава Белоруссии сделал на церемонии открытия третьей линии минского метро.

Ранее Лукашенко заявил, что «цветная революция» в Белоруссии не состоялась.