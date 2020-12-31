Лукашенко прокомментировал протесты в стране
- РИА Новости
«Походят, походят, как сейчас, если походят. Не перейдут красную черту — будут ходить. Перейдут — получат. Должен быть закон и порядок», — цитирует БЕЛТА Лукашеко.
При этом белорусский лидер подчеркнул важность устойчивого экономического развития в целях «обеспечения спокойствия и стабильности в обществе».
Ранее бывший кандидат в президенты страны Светлана Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии «не сдулись» — они меняют свою форму.