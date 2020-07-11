Лукашенко: белорусы выстрадали право жить в своём государстве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусский народ никогда и ни перед кем не становился на колени и выстрадал право жить в своём государстве.

Об этом он заявил на празднике Купалье в Могилёвской области.

«Моё сердце окончательно и бесповоротно отдано этой земле и этим людям. Всем белорусам. Нашему мудрому и сильному народу. Народу, который за многие столетия своей истории пережил немало бед и несчастий, но никогда и ни перед кем не становился на колени. Народу, который отлично знает цену словам и делам. Который выстрадал право жить в своём государстве и самостоятельно выбирать и определять своё будущее», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он призвал граждан страны «и дальше вместе строить Беларусь справедливой, безопасной и сильной страной».

«Сейчас это весьма актуально, когда сильные мира сего пытаются переделить мир, сломать устои, навязать более слабым свой образ мышления и свой образ жизни», — добавил Лукашенко.

Ранее белорусский лидер на встрече с представителями крупнейших СМИ заявил, что суверенитет и независимость Белоруссии не продаются.