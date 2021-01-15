Лукашенко заявил о попытках «удушения» белорусской экономики

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вводящие санкции против белорусской стороны пытаются удушить экономику страны.
Лукашенко заявил о попытках «удушения» белорусской экономики
  • РИА Новости

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Нет причин, мы не заслужили того, чтобы против нас вводили санкции. Нас душили и будут душить. Мы должны научиться противостоять этому. Это уже, наверное, третий или четвёртый этап в удушении экономики и нашей государственности», — заявил он.

По его словам, в вопросе экономики Белоруссии надо смотреть на мир шире, так как «клином свет на Евросоюзе не сошёлся».

«Поэтому надо работать со всеми — и европейцами, и американцами. Но есть и азиатский рынок. Денег сегодня в мире море. И тем более ничем не обеспеченных, напечатанных, вброшенных и так далее», — добавил он.

Ранее Лукашенко назвал санкции Запада против белорусских предприятий «бандитскими».

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