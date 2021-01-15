Лукашенко заявил о попытках «удушения» белорусской экономики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вводящие санкции против белорусской стороны пытаются удушить экономику страны.

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Нет причин, мы не заслужили того, чтобы против нас вводили санкции. Нас душили и будут душить. Мы должны научиться противостоять этому. Это уже, наверное, третий или четвёртый этап в удушении экономики и нашей государственности», — заявил он.

По его словам, в вопросе экономики Белоруссии надо смотреть на мир шире, так как «клином свет на Евросоюзе не сошёлся».

«Поэтому надо работать со всеми — и европейцами, и американцами. Но есть и азиатский рынок. Денег сегодня в мире море. И тем более ничем не обеспеченных, напечатанных, вброшенных и так далее», — добавил он.

Ранее Лукашенко назвал санкции Запада против белорусских предприятий «бандитскими».