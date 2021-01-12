Лукашенко назвал санкции Запада против Белоруссии «бандитскими»
- РИА Новости
Об этом сообщает БЕЛТА.
Отмечается, что он уже поручил выработать симметричный ответ.
«Ещё одна тема — санкции Запада, под которые попали несколько отечественных предприятий. Эти санкции Александр Лукашенко назвал бандитскими и поручил на уровне правительства выработать симметричный ответ», — пишет агентство.
Уточняется, что соответствующее заявление Лукашенко сделал во время общения с вице-премьером Юрием Назаровым и министром промышленности Петром Пархомчиком.
Ранее сообщалось, что Европейский союз ввёл третий пакет санкций в отношении ряда белорусских организаций и физических лиц.