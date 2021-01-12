Лукашенко назвал санкции Запада против Белоруссии «бандитскими»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал санкции Запада против белорусских предприятий «бандитскими».
Лукашенко назвал санкции Запада против Белоруссии «бандитскими»
  • РИА Новости

Об этом сообщает БЕЛТА.

Отмечается, что он уже поручил выработать симметричный ответ.

«Ещё одна тема — санкции Запада, под которые попали несколько отечественных предприятий. Эти санкции Александр Лукашенко назвал бандитскими и поручил на уровне правительства выработать симметричный ответ», — пишет агентство.

Уточняется, что соответствующее заявление Лукашенко сделал во время общения с вице-премьером Юрием Назаровым и министром промышленности Петром Пархомчиком.

Ранее сообщалось, что Европейский союз ввёл третий пакет санкций в отношении ряда белорусских организаций и физических лиц.

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