Лукашенко назвал санкции Запада против Белоруссии «бандитскими»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал санкции Запада против белорусских предприятий «бандитскими».

Об этом сообщает БЕЛТА.

Отмечается, что он уже поручил выработать симметричный ответ.

«Ещё одна тема — санкции Запада, под которые попали несколько отечественных предприятий. Эти санкции Александр Лукашенко назвал бандитскими и поручил на уровне правительства выработать симметричный ответ», — пишет агентство.

Уточняется, что соответствующее заявление Лукашенко сделал во время общения с вице-премьером Юрием Назаровым и министром промышленности Петром Пархомчиком.

Ранее сообщалось, что Европейский союз ввёл третий пакет санкций в отношении ряда белорусских организаций и физических лиц.