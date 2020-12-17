ЕС ввёл третий пакет санкций против Белоруссии

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Европейский союз ввёл третий пакет санкций в отношении ряда белорусских организаций и физических лиц.
ЕС ввёл третий пакет санкций против Белоруссии
  • Reuters

Об этом сообщается в соответствующем документе ЕС, опубликованном в официальном журнале союза.

Санкции введены в отношении семи белорусских организаций, включая «Белтехэкспорт», а также 29 физлиц, в том числе главы Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии Ивана Эйсмонта.

В начале ноября Европейский союз ввёл пакет индивидуальных санкций по Белоруссии, в том числе в отношении президента республики Александра Лукашенко.

Позднее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что министры иностранных дел стран блока решили начать подготовку нового раунда санкционных мер «в ответ на насилие властей и с целью поддержки белорусского народа».

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