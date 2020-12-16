ЕС подготовил третий санкционный список по Белоруссии

Европейский союз подготовил третий санкционный список по Белоруссии. Это следует из повестки предстоящего заседания комитета постпредов ЕС.

Как передаёт РИА Новости, ожидается, что в среду, 16 декабря, его рассмотрят постоянные представители стран Евросоюза, а в конце недели официально утвердят на министерском уровне.

Традиционно имена будущих фигурантов санкций не раскрываются.

В начале ноября Европейский союз ввёл пакет индивидуальных санкций по Белоруссии, в том числе в отношении президента республики Александра Лукашенко.

Позднее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что министры иностранных дел стран блока решили начать подготовку нового раунда санкционных мер «в ответ на насилие властей и с целью поддержки белорусского народа».