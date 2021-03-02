Против должностных лиц и 14 организаций: США и Евросоюз расширили антироссийские санкции

США и Евросоюз ввели новые антироссийские санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным. Вашингтон применит ограничительные меры против семи должностных лиц (их имена пока не называются) и 14 организаций, а также ужесточит ограничения на экспорт в РФ. Евросоюз ввёл персональные рестрикции в отношении председателя Следкома Александра Бастрыкина, главы Росгвардии Виктора Золотова, главы ФСИН Александра Калашникова и генпрокурора Игоря Краснова. Эксперты отмечают нелегитимность и необоснованность новых санкций, связанных с внутрироссийским судебным процессом. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал, что санкционная политика не достигает своих целей, а глава российского МИД Сергей Лавров заверил, что Москва будет отвечать на подобные шаги Запада.

Во вторник, 2 марта, было объявлено, что США и Евросоюз вводят санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным. Как сообщила на брифинге представитель американской администрации, Вашингтон применит рестрикции против семи российских должностных лиц высокого ранга (их имена пока не называются) и 14 организаций, а также ужесточит ограничения на экспорт в РФ.

«Мы опубликуем в федеральном реестре список из 14 институтов, в отношении которых будут введены наибольшие ограничения в рамках экспортных норм. Девять из них — российские, три — из ФРГ, один — из Швейцарии, один является государственным исследовательским институтом», — цитирует ТАСС представителя администрации.

Утверждается, что эти структуры вовлечены в «производство элементов биологического и химического оружия». Спикер добавила, что в ближайшие недели Вашингтон ответит на ряд «дестабилизирующих действий» Москвы по четырём направлениям: «Сегодня — первый шаг, последуют остальные».

В свою очередь, Евросоюз ввёл персональные санкции против председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, главы Росгвардии Виктора Золотова, директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова и генерального прокурора Игоря Краснова.

В качестве обоснования утверждается, что они причастны к задержанию и вынесению обвинительного приговора Навальному. Всем им запрещён въезд в ЕС и хранение средств в банках стран Евросоюза. Как поясняется в документе, опубликованном на портале Официального журнала ЕС, рестрикции впервые введены в рамках механизма, связанного с защитой прав человека.

Комментируя введение новых ограничительных мер, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал это решение «абсолютно необоснованным и незаконным», поскольку для реализации санкционных механизмов существует специальный институт — Совбез ООН.

«Все остальные санкции, которые вводят американцы, незаконны по своей сути. Более того, они не имеют под собой никаких оснований, потому что Навальный жив и здоров, факт его отравления ничем не подтверждён, нет результатов расследований, нет уголовного дела, нет никаких данных из клиники «Шарите», где он проходил лечение... Они не понимают, что эти санкции никакого результата иметь не будут. Я бы на месте американцев не мучился, взял бы перечень всех российских чиновников от мала до велика — и сразу ввёл бы санкции одноразово. Поэтому надо относиться к этому спокойно», — отметил сенатор.

globallookpress.com

© Reuters/ Пресс-служба УФСБ по Красноярскому краю

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко выразил недоумение постановкой вопроса в рамках этого санкционного пакета: «Вопрос идёт о внутреннем законодательстве России и о рассмотрении дела в соответствии с внутрироссийским законодательством».

Также по теме «Без последствий не останутся»: в МИД России заявили о готовности ответить на новые антироссийские санкции ЕС Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что Москва не оставит без ответа новые санкции, которые собирается ввести Евросоюз. Он...

«На этом фоне непонятно, какую нагрузку несут эти санкции. Они побуждают Россию не придерживаться внутреннего законодательства, а обращаться за советом, за разрешением к Евросоюзу? Это у меня вызывает недоумение. Они ввели санкции против должностных лиц, которые законно находятся на своих местах, назначены соответствующим образом по законодательству и выполняют свои обязанности. То есть их наказывают за исполнение своих обязанностей, которые они исполняют не на международной арене», — добавил собеседник RT.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что политика санкций в отношении России, которой придерживаются ряд западных стран, не достигает своей цели и лишь ухудшает межгосударственные отношения. По его словам, Москва «в любом случае» будет ориентироваться исключительно на собственные интересы.

Песков посоветовал тем, кто сохраняет «зависимость от каких-то рестрикций в ведении межгосударственных дел», задуматься, позволяет ли этот путь достичь поставленной цели и «не являются ли они сами причиной для ухудшения межгосударственных дел, продолжая эту политику».

«Является ли эта политика эффективной и достигает ли она своей цели? Ответ будет очевидным: цели эта политика не достигает», — констатировал представитель Кремля.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в случае вступления в силу очередного пакета рестрикций Москва ответит на него по принципу взаимности: «Реагировать будем однозначно. Никто не отменял правила дипломатии».

«Мы уже многократно выражали наше отношение к нелегитимным односторонним санкциям, к которым практически всегда без повода прибегают американские коллеги и берущие с них пример евросоюзовцы», — отметил Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

«Когда нечего предъявить для того, чтобы хоть как-то обосновать свои утверждения об отравлении Навального, когда все те, кто его лечил, тщательно скрывают факты, которые помогли бы понять, что же с ним всё же произошло, и когда параллельно вместо того, чтобы честно сотрудничать, а не темнить, начинают «наказывать» нас (как они считают) — по-моему, это не делает чести никому из принимающих такого рода решения. А ответить — обязательно ответим», — добавил министр.

Лавров о санкциях

О намерении стран Евросоюза ввести санкции против россиян, которые, по мнению Брюсселя, несут ответственность за «арест, приговор и преследования» Алексея Навального, стало известно 22 февраля. Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, для этого в ЕС впервые применят «новый режим санкций за нарушение прав человека».

Накануне источники РИА Новости и ТАСС сообщили, что постпреды 27 стран согласовали введение рестрикций, которые вступят в силу после их утверждения Советом ЕС и публикации в Официальном журнале Евросоюза. СМИ также сообщали, что Вашингтон введёт свой пакет ограничительных мер, «сопоставимый с санкциями ЕС».

Западные страны начали готовить очередные санкционные меры в отношении России сначала после задержания Навального в январе 2021-го, а затем после вынесения судебных вердиктов по его делам. 20 февраля Мосгорсуд признал законным решение о замене ему условного срока на реальный по делу Yves Rocher, а затем мировой судья признала его виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной. В конце февраля Навальный был доставлен в исправительную колонию во Владимирской области, где он будет отбывать наказание — около 2,5 лет заключения.

Комментируя представленное адвокатами Навального решение Европейского суда по правам человека, требовавшего освободить подсудимого, в Мосгорсуде пояснили, что этот документ «не может быть принят во внимание», поскольку ЕСПЧ не является вышестоящим судом для судебной системы РФ, не вправе давать российским судам какие-либо категоричные указания и «вмешиваться деятельность национальных судов, связанную с исполнением приговоров, вступивших в законную силу».