В Кремле назвали неэффективной политику санкций против России

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что политика санкций в отношении России не достигает своей цели.
В Кремле назвали неэффективной политику санкций против России
  • РИА Новости

Как отметил Песков, в России будут ориентироваться на собственные интересы.

Также он считает, что тем, «кто продолжает зависимость от каких-то рестрикций в ведении межгосударственных дел», пора задуматься, достигают ли они какой-то цели, продолжая эту политику.

«Является ли эта политика эффективной и достигает ли она своей цели? Ответ будет очевиден — цели эта политика не достигает», — цитирует его РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что новые санкции США в отношении России предполагается ввести в «течение недель».

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