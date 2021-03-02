В Кремле назвали неэффективной политику санкций против России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что политика санкций в отношении России не достигает своей цели.

Как отметил Песков, в России будут ориентироваться на собственные интересы.

Также он считает, что тем, «кто продолжает зависимость от каких-то рестрикций в ведении межгосударственных дел», пора задуматься, достигают ли они какой-то цели, продолжая эту политику.

«Является ли эта политика эффективной и достигает ли она своей цели? Ответ будет очевиден — цели эта политика не достигает», — цитирует его РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что новые санкции США в отношении России предполагается ввести в «течение недель».