2,5 года тюрьмы: суд признал законным решение о замене Навальному условного срока на реальный

В субботу, 20 февраля, в Бабушкинском районном суде Москвы прошли два выездных заседания по делам Алексея Навального. Сначала Мосгорсуд признал законным решение о замене ему условного срока на реальный по делу Yves Rocher. Затем мировой судья постановила признать Навального виновным в клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко и назначить ему штраф в размере 850 тыс. рублей. Эти два дела были объединены в одно. Кроме того, судья выделила материалы для проверки высказываний осуждённого, которые он допускал в ходе процесса в адрес судьи и прокурора.

Мосгорсуд в ходе выездного заседания в Бабушкинском суде Москвы признал законной замену Алексею Навальному условного срока на реальный по делу Yves Rocher. Апелляцию на соответствующее решение Симоновского райсуда ранее подала защита Навального.

При этом судья Дмитрий Балашов скорректировал срок отбывания наказания, засчитав полтора месяца, проведённые Навальным под домашним арестом.

«Постановление Симоновского районного суда Москвы от 2 февраля 2021 года в отношении осуждённого Навального А.А. изменить. Зачесть в срок отбывания наказания время нахождения Навального А.А. под домашним арестом в период с 30 декабря 2014 года по 18 февраля 2015 года. В остальной части постановление оставить без изменений, апелляционные жалобы без удовлетворения», — заявил судья.

Сообщается, что с учётом отбытого наказания Навальный проведёт в колонии около 2,5 года.

Суд признал законным решение о замене Навальному условного срока на реальный

Защита планирует обжаловать решение суда. Адвокат Ольга Михайлова сообщила, что суд отклонил ходатайство об освобождении Навального по требованию Европейского суда по правам человека.

«В ходе заседания нами было заявлено ходатайство об освобождении Навального на основании решения ЕСПЧ, который ранее задействовал правило 39 об обеспечительных мерах и потребовал на основании этого немедленно освободить его. Судья сказал, что даст оценку этому ходатайству и вынесет по нему решение в совещательной комнате. Очевидно, что он его отклонил», — цитирует ТАСС адвоката.

Ранее министр юстиции РФ Константин Чуйченко назвал это требование ЕСПЧ беспрецедентным из-за грубого вмешательства в деятельность судебной власти суверенного государства. По его словам, это необоснованное и неправомерное требование не «содержит указания ни на один факт, ни на одну норму права, которые позволили бы суду вынести такое решение».

Также по теме «Попытка вмешательства во внутрироссийские судебные дела»: в Кремле оценили позицию ЕСПЧ по делу Навального Европейский суд по правам человека принял неправомерное решение по ситуации с Алексеем Навальным. Об этом заявил пресс-секретарь...

Он подчеркнул, что требование ЕСПЧ «заведомо неисполнимо, поскольку в соответствии с российским законодательством нет правовых оснований для освобождения данного лица из-под стражи».

В Кремле также осуждали действия ЕСПЧ, назвав его требование «очень серьёзной попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, поспешность и ангажированность в принятии подобных решений вызывает у российской стороны «очень много вопросов».

Позднее источник РИА Новости в Минюсте сообщил, что ведомство запросило ЕСПЧ о пересмотре решения, в рамках которого от России потребовали освободить Навального. В числе аргументов: требование суда не основано на фактах и выходит за пределы его компетенции, принято без доказательств нарушения прав осуждённого в СИЗО, при этом Россия предоставила ЕСПЧ данные об условиях содержания Навального в изоляторе, но суд не принял их во внимание.

Отметим, что субботнее заседание по делу Yves Rocher посетили дипломаты из девяти стран: Дании, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Швеции и Эстонии, а также представитель Евросоюза. Кроме того, в пресс-службе суда сообщили РИА Новости, что на заседание были аккредитованы представители 18 зарубежных СМИ.

Отвечая на вопрос о вероятном влиянии вердикта Мосгорсуда на политическую жизнь в России, Дмитрий Песков заявил, что в стране «достаточно плюрализма на политической арене» и что Кремлю оппонируют многие.

«Кто-то это делает в рамках закона, кто-то — за гранью приличия. Кто-то это делает, стоя ногами на российской почве. Кто-то это делает, одной или двумя ногами стоя на заграничной почве. У всех всё по-разному», — заявил Песков.

«У Кремля много оппонентов, и это нормальный политический процесс. Поэтому политическая жизнь в России развивалась и будет развиваться дальше», — добавил пресс-секретарь президента.

Напомним, 2 февраля 2021 года Симоновский райсуд Москвы удовлетворил представление ФСИН и постановил из-за многочисленных нарушений заменить Алексею Навальному 3,5 года условного срока по делу Yves Rocher на 3,5 года колонии общего режима. С учётом времени, проведённого под домашним арестом, срок заключения составил два года и восемь месяцев. 20 февраля он был сокращён примерно до 2,5 года.

Как рассказала журналистам прокурор Екатерина Фролова, уголовно-исполнительная инспекция ФСИН приостанавливала надзор за Навальным на время его лечения в немецкой клинике «Шарите». И речь касательно нарушения им условий испытательного срока идёт о семи эпизодах, произошедших до 20 августа 2020 года. Кроме того, осуждённый не уведомлял ФСИН о своём местонахождении с конца сентября до ноября 2020-го, хотя был обязан это сделать.

Также в субботу, 20 февраля, мировой судья вынесла решение по делу о клевете Навального в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Сторона обвинения требовала назначить наказание в размере 950 тыс. рублей и приобщить новый приговор к делу Yves Rocher.

«Суд постановил признать Навального А.А. виновным в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 128.1 УК РФ («Клевета»), — заявила мировой судья столичного района Южное Медведково Вера Акимова. — Суд постановил назначить... наказание в виде штрафа в размере 850 тыс. рублей».

«Присоединить это наказание к наказанию, предусмотренному приговором Замоскворецкого суда по ст. 159 УК РФ, и назначить окончательное наказание в виде 3,5 года колонии со штрафом 850 тыс. рублей», — сообщила судья.

По её словам, была учтена позиция обвиняемого, который не признал вину и сказал, что не хотел никого оскорблять, а его слова носили оценочный характер и относились ко всем сторонникам внесения поправок в Конституцию РФ.

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При этом судья не нашла в деле отягчающих обстоятельств, признав смягчающим обстоятельством наличие у осуждённого несовершеннолетнего ребёнка. Вместе с тем суд критически отнёсся к показаниям Навального и пришёл к выводу, что его действия «носили умышленный и целенаправленный характер».

Напомним, что в начале июня 2020 года был опубликован видеоролик RT, посвящённый голосованию по поправкам к Конституции. В его съёмках участвовали артисты и общественные деятели, зачитавшие преамбулы Основного закона РФ, а также ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко. Вскоре Навальный опубликовал ролик, в котором оскорбил участников видео, в частности, назвав их «холуями и предателями». После этого на него подали в суд, обвинив в клевете.

В рамках одного из судебных заседаний приглашённый стороной обвинения лингвист подтвердила в суде, что в словах Навального содержалось оскорбление. При этом в ходе процесса Навальный неоднократно оскорблял его участников, включая Артёменко и его родственников.

Судья Вера Акимова также постановила удовлетворить ходатайство прокуратуры и выделить материалы дела для проверки высказываний Навального в адрес судьи и прокурора в ходе процесса. Проверкой займётся столичный главк Следственного комитета России.

После заседания защита Навального заявила о намерении обжаловать приговор.