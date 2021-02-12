Суд рассматривает дело о клевете Навального на ветерана Великой Отечественной войны

В Бабушкинском суде Москвы возобновляется заседание по делу о клевете Навального на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Блогера обвинили в клевете после его публичных оскорбительных комментариев к видеоролику RT, посвящённому голосованию по поправкам к Конституции. Первое заседание в рамках этого разбирательства состоялось 5 февраля. Навальный не признал вину и заявил, что не понимает сути предъявленного ему обвинения. Потерпевший Игнат Артёменко потребовал, чтобы Навальный принёс извинения.

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