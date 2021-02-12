Суд рассматривает дело о клевете Навального на ветерана Великой Отечественной войны
- © REUTERS/Evgenia Novozhenina
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12 февраля 2021
На заседании суда по делу Навального о клевете на ветерана присутствует представитель ЕС, передает корреспондент RT из Бабушкинского суда.
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Как сообщает РИА Новости, через три минуты после начала заседания суд сделал замечание адвокату Михайловой и Навальному за нарушение регламента, ещё через две минуты — повторное. Защита просит об отводе судьи.
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К зданию суда, где рассматривается дело Навального, приехали автомобили с дипломатическими регистрационными знаками.
- Автомобили с дипломатическими номерами у здания суда в Москве
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Напомним, что в ходе предыдущего заседания Навальный допустил ряд оскорблений в адрес пострадавшей стороны, а также устроил перепалку со свидетелями и несколько раз перебил судью.