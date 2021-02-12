Суд рассматривает дело о клевете Навального на ветерана Великой Отечественной войны

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Сергей Гусаров
В Бабушкинском суде Москвы возобновляется заседание по делу о клевете Навального на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Блогера обвинили в клевете после его публичных оскорбительных комментариев к видеоролику RT, посвящённому голосованию по поправкам к Конституции. Первое заседание в рамках этого разбирательства состоялось 5 февраля. Навальный не признал вину и заявил, что не понимает сути предъявленного ему обвинения. Потерпевший Игнат Артёменко потребовал, чтобы Навальный принёс извинения.
Суд рассматривает дело о клевете Навального на ветерана Великой Отечественной войны
  • © REUTERS/Evgenia Novozhenina
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  • 12 февраля 2021

    На заседании суда по делу Навального о клевете на ветерана присутствует представитель ЕС, передает корреспондент RT из Бабушкинского суда.

  • Как сообщает РИА Новости, через три минуты после начала заседания суд сделал замечание адвокату Михайловой и Навальному за нарушение регламента, ещё через две минуты — повторное. Защита просит об отводе судьи.

  • К зданию суда, где рассматривается дело Навального, приехали автомобили с дипломатическими регистрационными знаками.

    • Автомобили с дипломатическими номерами у здания суда в Москве

  • Напомним, что в ходе предыдущего заседания Навальный допустил ряд оскорблений в адрес пострадавшей стороны, а также устроил перепалку со свидетелями и несколько раз перебил судью.

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