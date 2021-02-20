Мосгорсуд признал законным решение о замене Навальному условного срока реальным

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Мосгорсуд в ходе выездного заседания в субботу, 20 февраля, признал законным решение о замене Алексею Навальному условного срока реальным.

Как пишет РИА Новости, при этом суд внёс в решение изменения в части зачёта времени под домашним арестом.

«В соответствии со статьёй 72 УК России, в срок лишения свободы зачесть время нахождения Навального А.А. под домашним арестом в период с 30 декабря 2014 года по 17 февраля 2015 года из расчёта один день нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы. В остальной части постановление оставить без изменений», — гласит решение.

Таким образом, постановление об отмене условного осуждения Алексея Навального и замене его на реальный срок вступило в законную силу.

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