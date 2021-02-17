Адвокат сообщила о требовании ЕСПЧ немедленно освободить Навального

Европейский суд по правам человека потребовал немедленно освободить Алексея Навального, сообщила РИА Новости его адвокат Ольга Михайлова.

«Я получила письмо от ЕСПЧ, суд требует незамедлительного освобождения Навального», — сказала адвокат.

По её словам, суд задействовал правило 39 регламента о применении обеспечительных мер. Они являются обязательными для исполнения и применяются, если суд считает, что заявителю грозит опасность.

Ранее, как информировал ТАСС, близкий к СЕ источник сообщил, что совет может через Европейский суд по правам человека потребовать от российских властей освободить Навального, используя для этого решение о применении обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 регламента ЕСПЧ.

Юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин, комментируя ситуацию, заявил, что «требования об освобождении и угрозы возможных применений норм ЕСПЧ носят сугубо политизированный характер и к правовой природе отношений между Россией и ЕСПЧ не имеют никакого отношения».