Адвокат сообщила о требовании ЕСПЧ немедленно освободить Навального

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Европейский суд по правам человека потребовал немедленно освободить Алексея Навального, сообщила РИА Новости его адвокат Ольга Михайлова.
Адвокат сообщила о требовании ЕСПЧ немедленно освободить Навального
  • © Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
  • РИА Новости

«Я получила письмо от ЕСПЧ, суд требует незамедлительного освобождения Навального», — сказала адвокат.

По её словам, суд задействовал правило 39 регламента о применении обеспечительных мер. Они являются обязательными для исполнения и применяются, если суд считает, что заявителю грозит опасность.

Ранее, как информировал ТАСС, близкий к СЕ источник сообщил, что совет может через Европейский суд по правам человека потребовать от российских властей освободить Навального, используя для этого решение о применении обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 регламента ЕСПЧ.

Юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин, комментируя ситуацию, заявил, что «требования об освобождении и угрозы возможных применений норм ЕСПЧ носят сугубо политизированный характер и к правовой природе отношений между Россией и ЕСПЧ не имеют никакого отношения». 

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