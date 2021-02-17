Адвокат сообщила о требовании ЕСПЧ немедленно освободить Навального
- © Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
- РИА Новости
«Я получила письмо от ЕСПЧ, суд требует незамедлительного освобождения Навального», — сказала адвокат.
По её словам, суд задействовал правило 39 регламента о применении обеспечительных мер. Они являются обязательными для исполнения и применяются, если суд считает, что заявителю грозит опасность.
Ранее, как информировал ТАСС, близкий к СЕ источник сообщил, что совет может через Европейский суд по правам человека потребовать от российских властей освободить Навального, используя для этого решение о применении обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 регламента ЕСПЧ.
Юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин, комментируя ситуацию, заявил, что «требования об освобождении и угрозы возможных применений норм ЕСПЧ носят сугубо политизированный характер и к правовой природе отношений между Россией и ЕСПЧ не имеют никакого отношения».