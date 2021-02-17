Юрист оценил сообщения о том, что СЕ через ЕСПЧ может потребовать освобождения Навального

Юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Совет Европы (СЕ) может через Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовать от российских властей освободить Алексея Навального.

«Требования об освобождении и угрозы возможных применений норм ЕСПЧ носят сугубо политизированный характер и к правовой природе отношений между Россией и ЕСПЧ не имеют никакого отношения. Поскольку Российская Федерация, как независимое государство, обладает суверенитетом... В данном случае Европа перепутала Россию и членов Европейского союза. Вот здесь происходит определённое наложение понятий. То, что возможно было бы в отношении страны — члена Европейского союза, в отношении России неприемлемо», — сказал Ванин.

Ранее, как информировал ТАСС, близкий к СЕ источник сообщил, что совет может через Европейский суд по правам человека потребовать от российских властей освободить Навального, используя для этого решение о применении обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 Регламента ЕСПЧ.

В российском Минюсте заявили, что Россия не сможет освободить Алексея Навального в рамках обеспечительных мер по требованию ЕС, так как это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства.