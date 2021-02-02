«Суд считает представление ФСИН подлежащим удовлетворению»: Навального приговорили к 3,5 года тюремного заключения

Симоновский районный суд Москвы вынес решение о замене наказания Алексею Навальному по делу «Ив Роше», удовлетворив представление ФСИН, которое поддержала прокуратура. Блогеру назначили наказание в виде 3,5 года колонии общего режима и штраф в размере 500 тыс. рублей. При этом будет зачтён период его нахождения под домашним арестом.

Судья Симоновского районного суда Москвы в ходе выездного заседания, прошедшего в Мосгорсуде, удовлетворила прошение Федеральной службы исполнения наказаний о замене условного срока реальным Алексею Навальному по делу «Ив Роше». Причина ходатайства, которое поддержала прокуратура, — неоднократное нарушение обязательств со стороны условно осуждённого.

«Несмотря на проводившиеся с ним профилактические мероприятия, Навальный неоднократно нарушал срок явки в инспекцию. Суд считает представление ФСИН подлежащим удовлетворению», — сказала судья Наталья Репникова.

При этом будет зачтён период, проведённый блогером под домашним арестом, а также пребывание под стражей с 17 января 2021 года, когда Навального задержали после возвращения из Германии. Кроме того, он будет находиться под арестом до вступления приговора в силу. Адвокаты блогера уже заявили, что собираются обжаловать вердикт.

Напомним, 30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального к наказанию в виде лишения свободы на 3,5 года условно с испытательным сроком пять лет по делу о мошенничестве в отношении «Ив Роше» и Многопрофильной процессинговой компании. Его брат Олег получил 3,5 года реального заключения. В августе 2017-го из-за допущенных нарушений суд продлил Алексею Навальному испытательный срок на год — до 29 декабря 2020 года включительно.

РИА Новости

© Пресс-служба Мосгорсуда

Представитель ФСИН в ходе выступления на заседании отметил, что Навальный семь раз не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, в результате чего ему было вынесено пять предупреждений о возможности замены условного срока реальным. Кроме того, он более 50 раз нарушал общественный порядок, что также является нарушением условий надзора за условно осуждённым.

«В связи с многократным нарушением правил условного осуждения прошу суд отменить условное наказание Навальному и исполнить реальное наказание в виде трёх лет шести месяцев колонии общего режима», — заявил представитель ФСИН.

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Позднее прокурор Екатерина Фролова добавила, что Навальный «злостно уклонялся от исполнения наказания» и не поставил в известность ФСИН о своём местонахождении после выписки из клиники «Шарите» в Германии: «Он свободно передвигался по территории страны, посещал различные места и давал интервью СМИ».

К тому же она напомнила, что Навальный — единственный дважды условно осуждённый в РФ.

«Больше ни к кому такое чрезвычайное снисхождение суда не применялось», — подчеркнула она.

В связи со всем вышеперечисленным прокурор поддержала представление ФСИН о замене условного срока реальным, попросив включить в срок исполнения наказания период его нахождения под домашним арестом во время рассмотрения дела судом из расчёта «один день домашнего ареста за один день в колонии».

Между тем в ходе заседания адвокат Вадим Кобзев назвал преследование своего подзащитного «политическим Чернобылем» и процитировал одного из персонажей одноимённого сериала производства HBO.

При этом сам Алексей Навальный получил замечание от судьи за излишнюю политизированность своей речи и оскорбления в адрес власти.

«Я хочу вас перебить, давайте вернёмся к представлению, я вас прошу. Вы ничего не сказали по поводу представления. Давайте вернёмся к процессу, — говорила судья. — У нас сейчас не митинг, вы не по представлению даёте позицию».

Reuters

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Ещё одним важным аспектом прошедшего заседания в Мосгорсуде стало присутствие на нём значительного числа иностранных дипломатов. Как сообщало РИА Новости, своих представителей на процесс направили более десятка стран, в числе которых Великобритания, Германия, Литва, Канада, Латвия, Польша.

При этом в пресс-службе посольства Великобритании заявили, что дипломатическое присутствие на судебных процессах — это якобы «обычная практика». В свою очередь, в дипмиссии Латвии указали, что их дипломаты хотели «без посредников» наблюдать за процессом.

В Министерстве иностранных дел России охарактеризовали такую поддержку Алексея Навального как «вмешательство во внутренние дела суверенного государства» и «саморазоблачение неприглядной роли Запада в попытках сдерживания России».

«Нормой является присутствие зарубежных дипломатов на судах, когда судят граждан их страны или международных террористов, людей, совершивших преступление в третьих странах, например. Эта норма хотя и существует, только многими западными же странами не реализуется», — написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook.