«Представление признано законным и обоснованным»: прокуратура поддержит замену Навальному условного срока на реальный

Генеральная прокуратура России считает «законным и обоснованным» требование Федеральной службы исполнения наказаний о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу Yves Rocher. Прокуроры поддержат позицию ФСИН в ходе судебного заседания, намеченного на 2 февраля. Испытательный срок Навального действовал до 29 декабря 2020 года, при этом в надзорном ведомстве подчеркнули, что он неоднократно нарушал требование регулярно являться в уголовно-исполнительную инспекцию.

Генеральная прокуратура России поддержит представление Федеральной службы исполнения наказания к суду о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу Yves Rocher. В надзорном ведомстве назвали подобное требование обоснованным из-за нарушений, допущенных Навальным.

«Данное представление признано законным и обоснованным. С учётом изложенного прокуратура намерена отстаивать свою позицию в судебном заседании», — заявили в Генпрокуратуре РФ.

В пресс-службе ведомства отметили, что Алексей Навальный неоднократно нарушал обязанность о явке в уголовно-исполнительную инспекцию.

Заседание по вопросу о замене условного срока на реальный проведёт Симоновский суд 2 февраля.

30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального к наказанию в виде лишения свободы на 3,5 года условно с испытательным сроком пять лет по делу о мошенничестве в отношении Yves Rocher и Многопрофильной процессинговой компании. Его брат Олег получил 3,5 года реального заключения.

В августе 2017 года суд продлил Алексею Навальному испытательный срок на год из-за допущенных нарушений — до 29 декабря 2020 года. В октябре того же года Европейский суд по правам человека отказался признавать наличие «политической мотивированности» в уголовном деле «Ив Роше Восток» в отношении братьев Алексея и Олега Навальных, однако счёл приговор «произвольным». 25 апреля 2018-го президиум Верховного суда России признал приговор в отношении братьев Навальных законным и обоснованным.

Кроме того, Навальный проходит обвиняемым по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко, которого публично назвал «предателем» и «холуём». Процесс был приостановлен в августе 2020 года из-за болезни блогера.

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Напомним, 20 августа 2020-го ему стало плохо на борту самолёта, который следовал из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно сел в Омске, где Навальный был доставлен в больницу. Российские медики смогли стабилизировать состояние блогера. Специалисты не обнаружили в его организме каких-либо отравляющих веществ или ядов.

Затем по требованию семьи его перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». 2 сентября в Германии заявили, что у «пострадавшего было обнаружено отравление ядом из группы «Новичок». Несмотря на запросы российской стороны, каких-либо доказательств Берлин не представил, однако это не помешало странам Европейского союза в октябре согласовать введение антироссийских санкций.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, его задержали в аэропорту Шереметьево по причине многократных нарушений испытательного срока. На следующие сутки Химкинский городской суд заключил Навального под стражу на 30 дней.

После этого представители Фонда борьбы с коррупцией* и их сторонники начали распространять заявления с призывами к участию в незаконных митингах, в том числе используя социальные сети.

23 и 31 января в российских городах прошли несанкционированные акции. По их итогам были возбуждены уголовные дела по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти», «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», «Хулиганство», «Воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов, ставящее под угрозу жизнь и безопасность граждан».

Как заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, призывать людей к участию в несанкционированных акциях во время пандемии COVID-19 «предельно цинично», поскольку это может привести к заболеванию большого количества людей: «Это, на мой взгляд, неприемлемо, но правовую оценку всему этому должны давать правоохранительные органы».

«Если ты говоришь об активности в социальных сетях, вопросов нет, можешь высказать любую позицию вот таким образом. А если речь идёт о том, чтобы вытаскивать на улицы в период пандемии людей, в том числе малолетних, на незаконный митинг, это абсолютно недопустимо», — сказал Медведев.

По его мнению, Алексей Навальный — «политический проходимец», который авантюрными способами стремится «залезть во власть» для достижения собственных целей.

«Но сейчас его деятельность в этом смысле стала гораздо более циничной и разнузданной, чем она была ещё несколько лет назад», — добавил бывший президент и премьер-министр России.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.