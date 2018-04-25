Верховный суд признал законным приговор Навальным по делу «Ив Роше»
- Алексей и Олег Навальные
- РИА Новости
«Приговор Замоскворецкого суда в отношении Алексея Навального и Олега Навального оставить без изменений», — огласил решение судья.
Таким образом, суд удовлетворил просьбу Генпрокуратуры признать приговор законным.
Ранее Европейский суд по правам человека не установил мотивов политического преследования в данном уголовном деле.
В 2014 году Алексей и Олег Навальные были признаны виновными по делу о хищении средств компании «Ив Роше». Алексея Навального приговорили к 3,5 года условно, его брат получил 3,5 года реального срока лишения свободы.