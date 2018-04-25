Верховный суд признал законным приговор Навальным по делу «Ив Роше»

Президиум Верховного суда России признал законным приговор по делу «Ив Роше» в отношении братьев Алексея и Олега Навальных, передаёт ТАСС.

«Приговор Замоскворецкого суда в отношении Алексея Навального и Олега Навального оставить без изменений», — огласил решение судья.

Таким образом, суд удовлетворил просьбу Генпрокуратуры признать приговор законным.

Ранее Европейский суд по правам человека не установил мотивов политического преследования в данном уголовном деле.

В 2014 году Алексей и Олег Навальные были признаны виновными по делу о хищении средств компании «Ив Роше». Алексея Навального приговорили к 3,5 года условно, его брат получил 3,5 года реального срока лишения свободы.