Верховный суд признал законным приговор Навальным по делу «Ив Роше»

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Президиум Верховного суда России признал законным приговор по делу «Ив Роше» в отношении братьев Алексея и Олега Навальных, передаёт ТАСС.
Верховный суд признал законным приговор Навальным по делу «Ив Роше»
  • Алексей и Олег Навальные
  • РИА Новости

«Приговор Замоскворецкого суда в отношении Алексея Навального и Олега Навального оставить без изменений», — огласил решение судья.

Таким образом, суд удовлетворил просьбу Генпрокуратуры признать приговор законным.

Ранее Европейский суд по правам человека не установил мотивов политического преследования в данном уголовном деле. 

В 2014 году Алексей и Олег Навальные были признаны виновными по делу о хищении средств компании «Ив Роше». Алексея Навального приговорили к 3,5 года условно, его брат получил 3,5 года реального срока лишения свободы.

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