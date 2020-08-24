Суд приостановил процесс по делу Навального о клевете

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Мировой суд района Южное Медведково в Москве решил приостановить производство по уголовному делу Алексея Навального о клевете в связи с его болезнью. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.
Суд приостановил процесс по делу Навального о клевете
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Как отметила в постановлении судья Вера Акимова, подсудимый не явился в суд, так как болен.

«Данная информация общеизвестна, следует из сообщений СМИ. Имеются основания для приостановки производства по делу до его выздоровления... Таким образом, производство по делу приостановить, меру пресечения в виде подписки о невыезде оставить прежней», — заявила она.

В июне СК возбудил уголовное дело против Навального по подозрению в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.

Телеканал RT по случаю проведения голосования по поправкам к Конституции России подготовил ролик, в котором снялись в том числе российские артисты и общественные деятели, зачитавшие преамбулу основного закона страны. Также в ролике снялся участник Великой Отечественной войны Игнат Артёменко.

Позднее Навальный опубликовал в своём Telegram-канале ролик с оскорбительными комментариями в адрес его участников.

20 августа самолёт, на котором находился Навальный, экстренно сел в Омске. Причиной стало резкое ухудшение его самочувствия.

Навального госпитализировали в Омске, а позднее он был транспортирован в берлинскую больницу.

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