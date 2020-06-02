Российские артисты и общественные деятели зачитали в ролике RT преамбулу Конституции

По случаю предстоящего проведения голосования по поправкам к Конституции России телеканал RT подготовил ролик, участие в котором приняли в том числе российские артисты и общественные деятели, зачитавшие преамбулу Основного закона страны.

«Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединённые общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость её демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем Конституцию Российской Федерации», — говорится в преамбуле.

В ролике снялись артисты Ирина Купченко, Иван Охлобыстин, Василий Лановой, командир отряда космонавтов Олег Кононенко, дизайнер Артемий Лебедев, участник Великой Отечественной войны Игнат Сергеевич Артеменко, врач-кардиохирург Лео Бокерия и двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

Кроме того, преамбулу зачитывают постпред Калмыкии при президенте Сангаджи Тарбаев, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова, директор музея «Херсонес Таврический» Елена Морозова, фермер-сыровар Олег Сирота, худрук Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой.

1 июня российский лидер Владимир Путин в ходе совещания объявил, что голосование по Конституции пройдёт 1 июля. Позднее глава государства подписал соответствующий указ.

Как отмечал сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников, в России этот день объявят выходным.