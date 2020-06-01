Путин заявил о проведении голосования по Конституции 1 июля

Президент России Владимир Путин заявил, что голосование по поправкам к Конституции будет назначено на 1 июля.

Об этом он сказал на совещании с рабочей группой.

Ранее Путин сказал, что 1 июля является подходящей датой. На совещании с президентом глава Роспотребнадзора Анна Попова также заявила, что ведомство не против проведения голосования 1 июля при соблюдении эпидемиологических норм безопасности.

Как сообщалось, Путин при этом отрицательно отозвался об идее провести голосование по поправкам к Конституции в день парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

По его словам, не надо ничего смешивать, это отдельная веха в жизни страны.

В конце марта Путин, выступая с обращением к гражданам, заявил о переносе голосования по Конституции в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня президент России отметил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране стабилизируется.