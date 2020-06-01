Путин заявил о проведении голосования по Конституции 1 июля
- РИА Новости
Об этом он сказал на совещании с рабочей группой.
Ранее Путин сказал, что 1 июля является подходящей датой. На совещании с президентом глава Роспотребнадзора Анна Попова также заявила, что ведомство не против проведения голосования 1 июля при соблюдении эпидемиологических норм безопасности.
Как сообщалось, Путин при этом отрицательно отозвался об идее провести голосование по поправкам к Конституции в день парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
По его словам, не надо ничего смешивать, это отдельная веха в жизни страны.
В конце марта Путин, выступая с обращением к гражданам, заявил о переносе голосования по Конституции в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
1 июня президент России отметил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране стабилизируется.