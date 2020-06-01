Путин выступил против голосования по Конституции в день парада Победы

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Президент России Владимир Путин прокомментировал идею провести голосование по поправкам к Конституции в день парада Победы.
Путин выступил против голосования по Конституции в день парада Победы
  • РИА Новости

«Были даже идеи провести голосование, я знаю, мне коллеги говорили об этом, прямо в день парада. Не надо ничего смешивать, это отдельная, крупная веха в жизни страны», — сказал президент.

По его словам, также не нужно на этом экономить.

«Потому что один из побудительных мотивов проведения (голосования. — RT) в день парада Победы — это экономия средств, потому что это тоже нерабочий день. Поэтому на этом точно не будем экономить», — заявил Путин.

В ходе совещания сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас заявил, что голосование по поправкам к Конституции можно провести в конце июня.

В конце марта российский президент Владимир Путин, выступая с обращением к гражданам, заявил о переносе голосования по Конституции в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

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