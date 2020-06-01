Путин отметил стабилизацию ситуации по коронавирусу в России

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Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране стабилизируется.
Путин отметил стабилизацию ситуации по коронавирусу в России
  • РИА Новости

«Исходим из того, что по мере улучшения ситуации с этой пандемией, мы, конечно, возвращаемся к нормальной жизни, в том числе должны подумать и о дальнейшей работе над поправками в Конституцию», — сказал Путин на совещании с рабочей группой по поправкам к Конституции.

Он подчеркнул, что за прошедшее время удалось достичь главной цели — не допустить взрывного характера развития ситуации по негативному сценарию. 

«Это позволяет нам возвращаться к нормальной жизни. Обстановка, как видим, постепенно стабилизируется», — сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин объявит новую дату голосования по поправкам к Конституции, «когда посчитает нужным».

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