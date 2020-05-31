Песков оценил срок принятия решения по дате голосования по Конституции

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Российский президент Владимир Путин объявит новую дату голосования по поправкам к Конституции, «когда посчитает нужным», заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Песков оценил срок принятия решения по дате голосования по Конституции
  • РИА Новости

В эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Песков отметил, что в ситуации с коронавирусом глава государства «всех призывает не «интуичить» и действовать на основании рекомендаций учёных и специалистов.

«Это решения, которые принимает президент России... И вот когда президент посчитает нужным, он объявит новую дату», — приводит портал «Вести» ответ пресс-секретаря Путина на вопрос о сроках решения по новой дате голосования по Конституции.

Ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции Талия Хабриева отметила отсутствие необходимости в затягивании процесса определения даты голосования.

В конце апреля в Кремле рассказали о прикидках по новой дате голосования по поправкам к Конституции.

В конце марта Путин объявил о переносе голосования по Конституции в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

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