В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции

Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Новые сроки будут определены по мере развития ситуации. Конечно, определённые прикидки существуют, но сейчас о них говорить как о чём-то таком решённом вряд ли можно», — отметил Песков.

На вопрос, будет ли при выборе привязка к какой-то знаменательной дате, пресс-секретарь заявил, что этого «нельзя исключать».

В конце марта российский президент Владимир Путин, выступая с обращением к гражданам, заявил о переносе голосования по Конституции в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Позднее главой государства был подписан соответствующий указ.