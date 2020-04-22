В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции

Короткая ссылка
Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции
  • © Николай Хижняк
  • РИА Новости

«Новые сроки будут определены по мере развития ситуации. Конечно, определённые прикидки существуют, но сейчас о них говорить как о чём-то таком решённом вряд ли можно», — отметил Песков.

На вопрос, будет ли при выборе привязка к какой-то знаменательной дате, пресс-секретарь заявил, что этого «нельзя исключать».

В конце марта российский президент Владимир Путин, выступая с обращением к гражданам, заявил о переносе голосования по Конституции в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Позднее главой государства был подписан соответствующий указ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить