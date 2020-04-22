В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции
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- РИА Новости
«Новые сроки будут определены по мере развития ситуации. Конечно, определённые прикидки существуют, но сейчас о них говорить как о чём-то таком решённом вряд ли можно», — отметил Песков.
На вопрос, будет ли при выборе привязка к какой-то знаменательной дате, пресс-секретарь заявил, что этого «нельзя исключать».
В конце марта российский президент Владимир Путин, выступая с обращением к гражданам, заявил о переносе голосования по Конституции в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Позднее главой государства был подписан соответствующий указ.