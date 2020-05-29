В рабочей группе высказались о ситуации с голосованием по Конституции

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции Талия Хабриева заявила РИА Новости, что не видит необходимости затягивать процесс определения даты голосования.

При этом она добавила, что всё будет «зависеть от того, какая обстановка с пандемией».

Как сообщалось ранее, первое заседание рабочей группы состоится в Общественной палате 30 мая в очно-заочном формате. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

По словам Хабриевой, в заседании рабочей группы по подготовке поправок к Конституции ожидается участие социологов и представителей ЦИК.

«Есть намерение послушать социологов об отношении к поправками, о замере осведомлённости населения о содержании поправок. И, поскольку работа всё-таки идёт, послушаем представителей ЦИК, что предпринимается в плане подготовки к общероссийскому голосованию И те, и другие будут приглашены», — заявила она.

Ранее секретарь ЦИК Майя Гришина заявила РИА Новости, что голосование по поправкам к Конституции может проходить в несколько дней. По её словам, самое главное в период эпидемии — чтобы при голосовании не образовывались очереди, поэтому рассматривается вариант приглашать граждан на участки в строго определённое время и постепенно.

В конце апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют. Он отметил, что «новые сроки будут определены по мере развития ситуации».

В конце марта российский президент Владимир Путин, выступая с обращением к гражданам, заявил о переносе голосования по Конституции в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.