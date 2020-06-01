Путин подписал указ о голосовании по Конституции 1 июля

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Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
Путин подписал указ о голосовании по Конституции 1 июля
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Определить 1 июля 2020 года в качестве даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», — говорится в тексте президентского указа.

Ранее сообщалось, что в России 1 июля будет объявлено выходным днём в связи с проведением голосования по поправкам к Конституции. Об этом заявил сопредседатель рабочей группы, председатель комитета Госдумы Павел Крашенинников.

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