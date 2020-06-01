В России объявят 1 июля выходным днём

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В России 1 июля будет объявлено выходным днём в связи с проведением голосования по поправкам к Конституции. Об этом заявил сопредседатель рабочей группы, председатель комитета Госдумы Павел Крашенинников.
В России объявят 1 июля выходным днём
  • РИА Новости

«Первого числа будет выходной в соответствии с законом», — цитирует РИА Новости парламентария.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил агентству, что 1 июля будет выходным днём. 

По словам Крашенинникова, россияне смогут проголосовать по поправкам с 25 июня по 1 июля.

«Будет проходить, получается, с 25-го по 1-е (июля. — RT). Считать (голоса) будут первого (июля)», — сказал он.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе совещания заявил, что соответствующее голосование будет назначено на 1 июля.

Кроме того, президент выступил против проведения голосования по Конституции в день парада Победы.

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