В России объявят 1 июля выходным днём
- РИА Новости
«Первого числа будет выходной в соответствии с законом», — цитирует РИА Новости парламентария.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил агентству, что 1 июля будет выходным днём.
По словам Крашенинникова, россияне смогут проголосовать по поправкам с 25 июня по 1 июля.
«Будет проходить, получается, с 25-го по 1-е (июля. — RT). Считать (голоса) будут первого (июля)», — сказал он.
Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе совещания заявил, что соответствующее голосование будет назначено на 1 июля.
Кроме того, президент выступил против проведения голосования по Конституции в день парада Победы.