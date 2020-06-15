СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана

Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Навального, он подозревается в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.

Как уточняется, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 128.1 УК России (клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию, содержащихся в публичном выступлении).

«На одном из федеральных информационных ресурсов был размещен видеоролик, в котором участник Великой Отечественной войны И.С. Артёменко высказал свою позицию по поводу изменений в Конституцию Российской Федерации», — заявили в СК.

Следствие установило, что 2 июня Навальный разместил в своих аккаунтах в соцсетях этот видеоролик и опубликовал комментарий, «содержащий заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны» Игната Артёменко.

«Как полагает следствие, Навальный таким образом преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее внук ветерана Игорь Колесников рассказал, что его деду пришлось вызывать скорую помощь после того, как он узнал о словах Алексея Навального.

Колесников отметил, что ветерану был поставлен диагноз «ишемическая болезнь сердца на нервной почве».

По случаю предстоящего проведения голосования по поправкам к Конституции России телеканал RT подготовил ролик, участие в котором приняли в том числе российские артисты и общественные деятели, зачитавшие преамбулу основного закона страны.

Кроме того, в ролике снялись участник Великой Отечественной войны Игнат Артёменко и врач-кардиохирург Лео Бокерия.

Позднее Навальный опубликовал в своём Telegram-канале ролик с оскорбительными комментариями в адрес его участников.