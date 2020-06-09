Ветерану Артеменко стало плохо из-за слов Навального о снявшихся в ролике о Конституции

Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, который принял участие в ролике RT о поправках к Конституции, узнал о словах Алексея Навального, ему стало плохо. Об этом рассказал внук ветерана Игорь Колесников.

«Я внук того самого фронтовика Артеменко И.А., которого Навальный назвал предателем и холуём. Мы, естественно, скрывали эту мерзость от 93-летнего человека, который прошёл войну, был ранен. Но сегодня дедушка случайно узнал об этом. Ему стало очень плохо», — написал Колесников во «ВКонтакте».

По его словам, пришлось вызывать скорую.

«Врач поставил диагноз «ишемическая болезнь сердца на нервной почве», — добавил он.

Он подчеркнул, что из-за слов Навального семья «будет добиваться справедливости».

По случаю предстоящего проведения голосования по поправкам к Конституции России телеканал RT подготовил ролик, участие в котором приняли в том числе российские артисты и общественные деятели, зачитавшие преамбулу основного закона страны.

Кроме того, в ролике снялись участник Великой Отечественной войны Игнат Сергеевич Артеменко и врач-кардиохирург Лео Бокерия.

Позднее в своём Telegram-канале ролик опубликовал Навальный, сопроводив его оскорбительными комментариями в адрес участников видео.