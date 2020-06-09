Ветерану Артеменко стало плохо из-за слов Навального о снявшихся в ролике о Конституции
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«Я внук того самого фронтовика Артеменко И.А., которого Навальный назвал предателем и холуём. Мы, естественно, скрывали эту мерзость от 93-летнего человека, который прошёл войну, был ранен. Но сегодня дедушка случайно узнал об этом. Ему стало очень плохо», — написал Колесников во «ВКонтакте».
По его словам, пришлось вызывать скорую.
«Врач поставил диагноз «ишемическая болезнь сердца на нервной почве», — добавил он.
Он подчеркнул, что из-за слов Навального семья «будет добиваться справедливости».
По случаю предстоящего проведения голосования по поправкам к Конституции России телеканал RT подготовил ролик, участие в котором приняли в том числе российские артисты и общественные деятели, зачитавшие преамбулу основного закона страны.
Кроме того, в ролике снялись участник Великой Отечественной войны Игнат Сергеевич Артеменко и врач-кардиохирург Лео Бокерия.
Позднее в своём Telegram-канале ролик опубликовал Навальный, сопроводив его оскорбительными комментариями в адрес участников видео.