«Возрастает риск провокаций»: в МВД России призвали воздержаться от участия в незаконных акциях

В МВД России призвали отказаться от участия в несогласованных акциях. Официальный представитель ведомства Ирина Волк уточнила, что организаторы митингов провоцируют своих сторонников к агрессии в отношении правоохранителей. В свою очередь, в МВД по столице сообщили о закрытии нескольких станций метрополитена и ограничении передвижения пешеходов в центре Москвы 31 января.

МВД России предупредило об уголовной и административной ответственности за участие в незаконных протестных акциях. Соответствующие сообщения опубликованы в Twitter ведомства.

В министерстве обратили внимание, что за организацию массовых беспорядков, сопровождающихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, а также оказанием вооружённого сопротивления представителю власти, Уголовным кодексом предусмотрено лишение свободы сроком от 8 до 15 лет.

За участие в таких массовых беспорядках предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Кроме того, участие в несанкционированных публичных мероприятиях, которое создаёт помехи функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, может повлечь административный арест на срок до 15 суток. Такая же мера предусмотрена за вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированном митинге, а за повторное нарушение грозит 30 суток ареста.

Вместе с тем официальный представитель ведомства Ирина Волк сообщила, что МВД располагает информацией о призывах организаторов незаконных акций к агрессивному поведению.

«В территориальные органы МВД России поступает информация, что организаторы несанкционированных публичных мероприятий в субъектах РФ, намеченных на 31 января, призывают своих сторонников к агрессивному поведению в отношении сотрудников правоохранительных ведомств, обеспечивающих общественный порядок. Целью провокаторов является инициирование столкновений участников акций с представителями органов правопорядка», — предупредила она.

В ведомстве предупредили, что любые насильственные действия в отношении полицейских будут пресекаться, призвали россиян воздержаться от участия в подобных мероприятиях, а также напомнили, что в регионах страны продолжают действовать ограничения, введённые из-за угрозы распространения коронавируса.

«В этой связи призывы к несанкционированным акциям и участие в них являются нарушениями законодательства и влекут за собой административную, а в ряде случаев — уголовную ответственность», — приводит ТАСС сообщение Волк.

В свою очередь, в пресс-службе МВД по столице сообщили о закрытии нескольких станций метрополитена и ограничении на передвижение пешеходов в центре столицы 31 января.

«С 08:00 будут на вход и выход закрыты станции Московского метрополитена: «Александровский сад», «Охотный Ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий Мост», «Лубянка», «Китай-город». Все ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции», — говорится в сообщении.

Также руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк уточнил, что в центре Москвы в воскресенье будут закрыты часть магазинов и кафе, а также предприятия торговли.

«Помимо этого, в центре города в период с 09:00 до 23:00 будет ограничена продажа алкоголя», — сообщил Немерюк.

В частности, продажа спиртных напитков в стеклянной таре будет запрещена на Красной, Манежной и Лубянской площадях, на улицах Большая Дмитровская, Тверская, Покровка, Охотный Ряд и на других центральных улицах.

Об ответственности за участие в незаконных митингах ранее напомнили и в Генпрокуратуре. Ведомство, в частности, внесло в Роскомнадзор требования об ограничении доступа к противоправной информации на сайтах и в соцсетях.

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«Лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона», — сообщили в Генпрокуратуре.

Напомним, после прошедших 23 января в ряде российских регионов несанкционированных акций Следственный комитет возбудил более 20 уголовных дел, в том числе о вовлечении детей в незаконные мероприятия и призывах к массовым беспорядкам в соцсетях. Дела также были открыты по фактам нападения на сотрудников правоохранительных органов, хулиганских действий, повреждения имущества.

С призывом к проведению протестных акций выступили сторонники блогера Алексея Навального, который 17 января вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение, и был задержан в аэропорту Шереметьево. Во ФСИН рассказали, что причиной задержания стали многократные нарушения Навальным испытательного срока, назначенного ему по делу о хищении денежных средств фирмы «Ив Роше». В связи с этим 18 января Химкинский городской суд заключил Навального под стражу на 30 суток. Блогер и его сторонники начали распространять заявления с призывами к участию в незаконных митингах в его поддержку, используя для этого в том числе популярные среди подростков социальные сети.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обратил внимание, что «есть определённые провокаторы, которые призывают» к этой акции, их действия хорошо понятны и в Кремле, и правоохранительным органам.

Стоит отметить, что 22 января посольство США в Москве разместило на своём сайте «предупреждение о демонстрации», где были обозначены локации, время сбора и планы участников несанкционированных акций. МИД России обвинил диппредставительство в пренебрежении дипломатическими нормами и рекомендовал властям Соединённых Штатов обратить внимание на собственные проблемы.

«По сути, речь идёт о поощрении насильственных действий, лицемерно объявляемых мирным протестом, в которые организаторы цинично вовлекают даже несовершеннолетних», — подчеркнули в министерстве.