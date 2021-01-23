В центре Москвы проходит несогласованный митинг

В центре Москвы проходит несанкционированный митинг. Правоохранительные органы на фоне начала незаконной акции усилили меры безопасности на Пушкинской площади. В МВД пообещали дать правовую оценку каждому факту провокационных действий, совершённых на несогласованных мероприятиях.

Reuters

© Evgenia Novozhenina