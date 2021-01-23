В центре Москвы проходит несогласованный митинг

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RT
В центре Москвы проходит несанкционированный митинг. Правоохранительные органы на фоне начала незаконной акции усилили меры безопасности на Пушкинской площади. В МВД пообещали дать правовую оценку каждому факту провокационных действий, совершённых на несогласованных мероприятиях.
В центре Москвы проходит несогласованный митинг
  • Reuters
  • © Evgenia Novozhenina

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  • 23 января 2021

    Также официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала о телефонном звонке от «задержанного на Пушкинской» с просьбой о помощи.

    Звонок. - Мария, помогите. - Вы кто? - Вы мне как-то помогали. - Что случилось? - Меня незаконно задержали. - Где?...

    Posted by Мария Захарова on Saturday, 23 January 2021

  • Участники несогласованной акции на Пушкинской площади вступили в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов, передаёт корреспондент ТАСС.

  • Протестующие избили человека в ходе протестной акции.

  • О происходящем на пушкинской площади рассказываем в нашем стриме.

  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на публикацию американского посольства о местах и времени проведения несанкционированных акций, отметив, что такая политика совпадает с провокационными установками Вашингтона по стимулированию «протестов в странах с неугодными им правительствами».

    «Любые попытки подобного «освещения» несанкционированных митингов будут рассматриваться как грубое вмешательство во внутренние дела нашей страны и вызовут соответствующую реакцию», — подчеркнула представитель ведомства.

  • В полиции сообщили, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны его участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. 

    «МВД России предупреждает граждан, планирующих принять участие в несанкционированных публичных мероприятиях, что каждый факт провокационных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих охрану общественного порядка, либо неподчинения их законным требованиям будет отдельно расследован и получит соответствующую правовую оценку», — подчеркнула официальный представитель МВД России Ирина Волк.

  • В центре Москве проходит несанкционированный митинг, который ранее анонсировали сторонники блогера Алексея Навального. Правоохранительные органы перед началом акции усилили меры безопасности на Пушкинской площади — её территория, передаёт корреспондент ТАСС, огорожена металлическими заграждениями.

    Полицейские через мегафоны предупреждают участников о незаконности массового мероприятия. 

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