В центре Москвы проходит несогласованный митинг
- Reuters
- © Evgenia Novozhenina
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23 января 2021
Также официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала о телефонном звонке от «задержанного на Пушкинской» с просьбой о помощи.
Звонок. - Мария, помогите. - Вы кто? - Вы мне как-то помогали. - Что случилось? - Меня незаконно задержали. - Где?...Posted by Мария Захарова on Saturday, 23 January 2021
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Участники несогласованной акции на Пушкинской площади вступили в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов, передаёт корреспондент ТАСС.
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Протестующие избили человека в ходе протестной акции.
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О происходящем на пушкинской площади рассказываем в нашем стриме.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на публикацию американского посольства о местах и времени проведения несанкционированных акций, отметив, что такая политика совпадает с провокационными установками Вашингтона по стимулированию «протестов в странах с неугодными им правительствами».
«Любые попытки подобного «освещения» несанкционированных митингов будут рассматриваться как грубое вмешательство во внутренние дела нашей страны и вызовут соответствующую реакцию», — подчеркнула представитель ведомства.
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В полиции сообщили, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны его участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.
«МВД России предупреждает граждан, планирующих принять участие в несанкционированных публичных мероприятиях, что каждый факт провокационных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих охрану общественного порядка, либо неподчинения их законным требованиям будет отдельно расследован и получит соответствующую правовую оценку», — подчеркнула официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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В центре Москве проходит несанкционированный митинг, который ранее анонсировали сторонники блогера Алексея Навального. Правоохранительные органы перед началом акции усилили меры безопасности на Пушкинской площади — её территория, передаёт корреспондент ТАСС, огорожена металлическими заграждениями.
Полицейские через мегафоны предупреждают участников о незаконности массового мероприятия.