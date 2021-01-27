СК расследует 21 дело в связи с незаконными акциями в ряде регионов

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Следственными органами Следственного комитета возбуждено и расследуется 21 уголовное дело, а также проводится шесть доследственных проверок по фактам противоправных действий как до, так и во время проведения несанкционированных акций 23 января 2021 года в разных регионах страны.
СК расследует 21 дело в связи с незаконными акциями в ряде регионов
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«В отдельных регионах отмечены призывы к массовым беспорядкам, которые транслировались в социальных сетях, что также является преступлением», — говорится на сайте СК.

Отмечается, что 23 января также зафиксированы факты нападений на правоохранителей, хулиганских действий, повреждений имущества.

Ранее стало известно о задержании ещё двоих участников несогласованной акции 23 января в центре Москвы.

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