МВД призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях
- РИА Новости
«МВД России призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях. В создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка», — цитирует РИА Новости Волк.
По её словам, в случае участия в несанкционированных акциях личная безопасность граждан может оказаться под угрозой.
В ведомстве рекомендовали предостеречь от участия в таких мероприятиях несовершеннолетних детей, родственников и знакомых.
Ранее прокуратура Санкт-Петербурга проинформировала о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях.