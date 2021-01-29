МВД призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях

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МВД России призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях и отмечает возрастающий риск провокаций, заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
МВД призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях
  • РИА Новости

«МВД России призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях. В создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка», — цитирует РИА Новости Волк.

По её словам, в случае участия в несанкционированных акциях личная безопасность граждан может оказаться под угрозой.

В ведомстве рекомендовали предостеречь от участия в таких мероприятиях несовершеннолетних детей, родственников и знакомых.

Ранее прокуратура Санкт-Петербурга проинформировала о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях.

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